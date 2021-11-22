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Siirt'te askeri araç devrildi

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç devrildi. Yan yatan araçta yangın çıkarken, askeri personel kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Ekleme: 22.11.2021 - 19:18 Güncelleme: 22.11.2021 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Siirt'te askeri araç devrildi
Akşam saatlerinde Siirt-Şırnak çevreyolu eski E tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana gelen kazada, karayolunda seyir halinde olan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

ASKERİ PERSONEL SON ANDA KURTULDU
Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel yanmaktan son anda kurtuldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Askeri personelin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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