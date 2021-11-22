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Beyaz Gazete
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İngiltere'deki UID yöneticilerine seslendi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) bir araya gelen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yöneticilerine seslendi.

Ekleme: 22.11.2021 - 22:35 Güncelleme: 22.11.2021 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'deki UID yöneticilerine seslendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın vesilesiyle yapılan telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, toplantı kapsamında yapılan çalışmaların başarılı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Tabi şu anda Avrupa'yı dolaşıyorsunuz ve Avrupa'da UID'nin temsilcileriyle bir araya gelmek suretiyle yeni bir heyecan, yeni bir aşkı inşallah orada törpülüyorsunuz. Bundan dolayı da gerek Efkan (Ala) kardeşim sizlere gerekse tüm UID'nin Avrupa'daki temsilcilerine tüm kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah 2023 için çok farklı adımların atılacağı bir dönem içerisinde olacağız. Ben sizin bu heyecanınızı, coşkunuzu bu şekilde görüyorum ve bunun neticesini de Allah'ın izniyle alacağımıza inanıyorum. Gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kolları olarak, UID'nin bu performansını bu şekilde devam ettirmesi halinde neticeyi muhakkak alacaktır. Gerek UID Başkanına gerekse de diğer bölge başkanlarına kalbi şükranlarımı bildiriyorum.'

Efkan Ala da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı arasında telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap etmesinin büyük motivasyon sağladığını dile getirdi.
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