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Devlet Başkanı duyurdu! Bitcoin şehri kuruluyor!

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkesinde “Bitcoin City” adında Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu.

Devlet Başkanı duyurdu! Bitcoin şehri kuruluyor!
Ekleme: 22.11.2021 - 01:26 Güncelleme: 22.11.2021 - 01:31 / Editör: Ozge Selin
Devlet Başkanı duyurdu! Bitcoin şehri kuruluyor!
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Bitcoin partisinde ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı'nın etrafında dairesel şekilde “Bitcoin City” adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu.

Projenin bir hayal olmadığını ifade eden Bukele, Bitcoin City'nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.

300 BİN BİTCOİN'E MAL OLACAK

Bukele, şehrin inşası veya ne zaman tamamlanacağı konusunda tarih vermezken, şehrin kurulumunun yaklaşık 300 bin Bitcoin'e mal olacağını tahmin ettiğini açıkladı.

ENERJİ YANARDAĞDAN KARŞILANACAK

Her şeyin dijital olacağı Bitcoin City'de iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak için ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak. Gelir vergisi uygulamasının olmayacağı açıklanan şehirde, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacak ve toplanan vergilerin yarısı şehrin inşaasına yatırım yapmak için diğer yarısı da şehrin bakım-onarımı için kullanılacak. Bitcoin madenciliği için gerek enerjinin ise yanardağının jeotermal enerjisinden yararlanılacağı açıklandı.
Yaklaşık 2 ay önce Bitcoin'i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke olan El Salvador'da halk ekonomik sıkıntılar ile mücadele ederken, söz konusu proje birçok kesimin tepkisini çekti.
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