David Longdon hayatını kaybetti

Grup arkadaşlarından yapılan açıklamada; Longdon'un 20 Kasım'da Nottingham hastanesinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Geçirdiği kazaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.YER ALDIĞI SON ALBÜM 2022'DE ÇIKACAKVokalistin, kazadan önce yeni solo albümü için çalıştığı belirtildi. İngiliz progresif rock grubu Big Big Train'e 2009'da katılan Longdon, grupla 9 albüm yaptı. Longdon'un vokalde yer aldığı grubun son albümü “Welcome to the Planet” ise 28 Ocak'ta çıkacak.