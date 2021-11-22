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David Longdon hayatını kaybetti

Progresif rock grubu Big Big Train'in baş vokalisti ve söz yazarı David Longdon, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti

Ekleme: 22.11.2021 - 23:34 Güncelleme: 22.11.2021 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
David Longdon hayatını kaybettiGrup arkadaşlarından yapılan açıklamada; Longdon'un 20 Kasım'da Nottingham hastanesinde bir kaza sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Geçirdiği kazaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

YER ALDIĞI SON ALBÜM 2022'DE ÇIKACAK

Vokalistin, kazadan önce yeni solo albümü için çalıştığı belirtildi. İngiliz progresif rock grubu Big Big Train'e 2009'da katılan Longdon, grupla 9 albüm yaptı. Longdon'un vokalde yer aldığı grubun son albümü “Welcome to the Planet” ise 28 Ocak'ta çıkacak.
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