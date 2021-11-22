CHP’li vekillerin PKK-HDP çelişkisi

HP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, terör bağlantıları nedeniyle hakkında kapatma davası açılan HDP'nin PKK'yla ilişkisini görmediğini söyledi.'HDP-PKK İLİŞKİSİNİ BİLMİYORUM'Altay, 'HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı' dedi.​CHP'li Engin Altay: HDP terör örgütü değil meşru bir siyasi partidirCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin ittifak içinde olduğu HDP ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'HDP'yi terör örgütü olarak görmüyorum, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını doğru bulmuyorum' diyen Altay, 'HDP'nin PKK ile ilişkisini minimalize etmesini ben de isterim. Eğer bir ilişki varsa. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum.' diye konuştu.'DAĞDAN TALİMAT ALIYOR'Altay'ın bu sözleri sonrası, CHP'li isimlerin farklı zamanlardaki aksi söylemlerini yeniden gündeme getirdi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını savunup 'Adalardan, dağlardan talimat alıyor' demişti.HDP de PKK'yla aynı cümlelerle CHP'yi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsınDün terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun röportaj verdiği örgüt kanalı, bugün HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ı ekranlarına çıkardı. Beştaş, PKK'lı Karasu'nun kullandığı aynı cümlelerle CHP'ye gözdağı verdi.