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Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından son dakika ekonomi mesajları verdi. Erdoğan, "Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir.Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." dedi..

Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı.
Ekleme: 22.11.2021 - 23:11 Güncelleme: 22.11.2021 - 23:21 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından son dakika ekonomi mesajları verdi. Erdoğan, 'Türkiye belki de tarihinde ilk defa kendi ihtiyaçlarına ve gerçeklerine uygun bir ekonomi politikası izleme fırsatı elde etmiştir.Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemin önümüze açtığı fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.' dedi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımları şöyle;

Küresel ekonomik işleyiş, salgın süreciyle birlikte yeni bir seviyeye evrilmektedir.Dünya millî gelirinin 3'te 2'sini oluşturan hizmetler sektöründe salgın döneminde yaşanan çöküşün, imalat sanayiinde de duraksamaya yol açtığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmanın yolunun yatırımdan, üretimden, ihracattan, büyümeden geçtiği konusunda kimsenin şüphesi olmasın.

Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı ekonomi politikamızla Türkiye Cumhuriyeti için en doğru olanı yapmakta kararlıyız.

Biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren politikalarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.


Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı.
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