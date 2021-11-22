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BAE prensi Türkiye'ye geliyor!

BAE prensi Zayed kalabalık bir heyetle Çarşamba günü Ankara'ya geliyor.

Ekleme: 22.11.2021 - 14:01 Güncelleme: 22.11.2021 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
BAE prensi Türkiye'ye geliyor!
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'de olması bekleniyor. El Nahyan'ın Türkiye'deki yatırımlar için 10 milyar dolarlık bütçe ayırdığı öğrenildi.

Bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, 24 Kasım'da Türkiye'ye gelerek Erdoğan ile yüz yüze görüşecek.

Veliaht Prensi bin Zayed'in, çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu bulunuyor.

İki lider arasındaki görüşmenin en önemli başlığının ekonomi olması bekleniyor.

BAE, İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açmayı hedefliyor. Söz konusu koridorla birlikte Süveyş Kanalı geçişli Sharjah-Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek.

BAE'den yola çıkan ve İran'a Basra Körfezi üzerinden Türkiye'ye ulaşan nakliye 1 Kasım tarihinde Türkiye'ye varmıştıı. İran ise söz konusu anlaşmayı resmi olarak duyurmuştı.

Bin Nayed'in çantasında özellikle bu yeni koridorla birlikte Türkiye'de yapılacak olan yatırımlar masaya olacak. Rûdaw'ın edindiği bilgilere göre, BAE, Türkiye'deki yatırımları için 10 milyar dolar harcamaya hazır.

İkili ilişkilerde yeni bir dönem

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Katar krizi, 15 Temmuz darbe girişimi ile gerginleşen ilişkiler Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesiyle yumuşama eğilimine girmişti.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan ile Ankara'da görüşmüştü.

Türkiye ve BAE arasındaki diplomasi tarfiği, 31 Ağustos'ta Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan ile yapılan telefon görüşmesi ile devam etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan kısa açıklamada, 'Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı' bilgisi dışında ayrıntıya yer verilmedi.

BAE'nin haber ajansı (Emirates News Agency) WAM ise iki liderin 'iki halk arasındaki ilişkileri ortak çıkarlara ve iki halka hizmet edecek şekilde güçlendirme olasılıklarını' gözden geçirdiklerini kaydetti.

Daha önce telefonda görüşen Erdoğan ve bin Nahyan yüzyüze görüşme gerçekleştirerek sorunları ele alacak. İki liderin hedefi karşılıklı ilişkilerde yeni bir dönemin başlatılması olacak.
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