Antalya'da korkutan deprem!

AFAD Antalya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli'den de Antalya ve çevresinde hissedilen son depreme ilişkin açıklama geldi. Ayrınıtlar haberimizde....

Antalya ve çevresinde hissedilen depremin büyüklüğüne ilişkin AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi. Ayrıntılar haberimizde...AFAD DUYURDUAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.35'te merkez üssü Antalya'nın Alanya ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 52,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.