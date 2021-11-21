Göbeklitepe tarihi yeniden yazdıracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Göbeklitepe'yi Güney Anadolu'nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak gördüklerini belirterek, "Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırma çalışmaları sonucu 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk" dedi.BAŞKENT KÜLTÜR YOLU BELİRLENECEKMeclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan bakan Ersoy bakanlığnıın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Ankara'da Başkent Kültür Yolu belirleyeceklerini söyleyen Ersoy, "Önümüzdeki ay lansmanını yapacağız. Kültür Yolu Festivali ile aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu Festivali'ni hayata geçireceğiz" diye konuştu.11 TANE DAHA GÖBEKLİTEPEGöbeklitepe'nin 1980'li yıllarda Türkiye'nin gündemine geldiğini belirten Bakan Ersoy, "Bizim Bakanlığımız döneminde hiç olmadığı kadar Göbeklitepe dünya çapında gündeme geldi. Biz daha da ileri gittik.Göbeklitepe'yi Güney Anadolu'nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırma çalışmaları sonucu 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk.Bir tanesi Karahantepe. 12 ile sınırlı kalmayacak. 5 ülkeden 8 üniversite ve akademi başvurularda bulundu. Bir o kadar başvuru var. Hepsini kabul ediyoruz. Türkiye'den de akademik başvuru var, onları da kabul ediyoruz, kaynak çıkarıyoruz.Kabinede konuşuldu, devlet projesi haline getirildi. Hızlı bir şekilde burası Taş Tepeler neolitik Çağ Parkı olarak adlandıracağız. 100 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.