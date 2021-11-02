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Simit Kilo Aldırır Mı? Simit Kaç Kalori?

Simit ülkemizde çoğu kişinin severek tükettiği besinlerdendir. İşe giderken pratik olmasıyla ve lezzetiyle hemen hemen her sabah tüketilen bir yiyecek haline gelmiştir fakat çoğu kişi simit kalori değeri için endişelidir. Peki, Simit kilo aldırır mı? Simit kaç kalori? Simit diyette yenir mi?

Ekleme: 2.11.2021 - 10:30 Güncelleme: 2.11.2021 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Simit Kilo Aldırır Mı? Simit Kaç Kalori?
Simit kahvaltılarımızı süsleyen severek tükettiğimiz yiyeceklerdendir. Mis gibi kokusuyla ve lezzetiyle kahvaltı için başvurulacak en pratik yollardan biridir.

Kolay ulaşılması ve pratik bir şekilde tüketilmesi özellikle işe gidenlerin favori lezzeti olmasını sağlamaktadır. Simit kalori değeri ve simit kilo aldırır mı sorusu da bu sebeple merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Merak ettiğiniz soruları yazımızın devamından öğrenebilirsiniz.



Simit Kilo Aldırır Mı?


Sadece kahvaltıda değil günün farklı öğünlerinde de tercih edilen simit içi genellikle daha masum bir hamur işi olduğu düşünülmektedir. Simit kilo aldırır mı sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Simit kilo aldırabilir fakat bu ne kadar tükettiğinize bağlı olarak değişebilir.
Ne kadar yiyeceğinizi belirleyip dengeli bir şekilde tüketirseniz kilo kontrolü sağlayabilirsiniz. Simitle tamamen doymaya çalışmak yerine diğer sağlıklı besinlerle desteleyerek porsiyon kontrolü sağlamak mümkün olacaktır.

Simit Kalori Değeri


Simit her gün fazla miktarlarda tüketildiğinde yağlanmaya sebep olabilmektedir. Bu sebeple kilo almamak için tüketiminde porsiyon kontrolü sağlanması gerekmektedir.
Simit kalori değeri de bu noktada sorulan sorulardan biri haline gelmektedir. Simidin 1 tanesi yaklaşık 40 grama denk gelmektedir. Bu sebeple simit kalori değeri 200-250 kalori arasında değişmektedir. Bu kalorinin büyük bir çoğunluğunu dış tarafını kaplayan susamlardan almaktadır. Bir simit kalori değeri dört dilim ekmekle aynı kalori değerine sahiptir.



Simit Diyette Yenir Mi?


Simit porsiyon kontrolü sağlandığında diyette de tüketilebilir. Ara öğün olarak çeyrek bir dilimini yemeniz tavsiye edilmektedir. Simit diyette yenir mi sorusu için diyetisyenler tarafından verilen cevap genellikle evet olmaktadır. Eğer simidin yanında gerekli protein ve vitamin alımını sağlarsanız kilo kontrolünü sağlamak mümkün olacaktır.
Fakat susamdan alınan yağ ve simitten alınan karbonhidrat sebebiyle bu öğünde daha fazla yağ ve karbonhidrat alınmaması önerilmektedir. Eğer kepekten veya tam buğday unundan yapılmış bir çeşidi tercih edilirse uzun süre tok kalmanızı sağlayarak diyetinize yardımcı olabilir.
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