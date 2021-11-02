CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü.Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti.O GÖRÜNTÜLER HALA AKILLARDAKılıçdaroğlu'nun halkın direnişini televizyondan izlediği görüntüler hafızalardan silinmiş değil.Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.'15 TEMMUZ'DA HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK'Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.Kılıçdaroğlu darbe gecesinde hep birlikte mücade ettiklerini söyleyerek, '15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı.' dedi.Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik'GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ'Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, bu kez de 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere verdiği desteği yineledi.'BİRAZ SABRETSİNLER'CHP liderinin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:'KHK ile ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı.'