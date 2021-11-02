Kabil'de şiddetli patlama!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi. Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.HASTANENİN İÇİNDE SİLAH SESLERİPatlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.Saldırıda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.