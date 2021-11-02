Instagram o özelliği herkese açıyor!

nstagram, geçen hafta itibariyle hikaye paylaşımlarınabağlantı ekleme özelliğini tüm kullanıcılar için sunmaya başladı. Böylece takipçi sayısı fark etmeksizin isteyen herkes hikaye bölümünden herhangi bir web sayfasınıbağlantılara ekleyebiliyor.Instagram Kendininkini Ekle çıkartması neyi amaçlıyor?Şimdi ise Kendininkini Ekle isimli yeni çıkartmayla hikaye dizisi oluşturulabiliyor. Bu sistem aslında kullanıcıların daha fazla paylaşım yapıp etkileşim içine girmesini sağlıyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Yeni özellik, çıkartmaya dokunulduğu anda yapılan paylaşımların görüntülenmesini ve ek paylaşım yapılmasını sağlıyor.Asıl amaç elbette çok fazla paylaşım gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu noktada etkileşimin artırılabileceği her türlü yöntem test ediliyor.