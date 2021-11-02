İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında acı gerçek! Babannesi İstanbul'da satıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın (57) kız kardeşi, gazeteci Rachel Sabiha Johnson (56)İngiliz "Times" gazetesine bir yazı yazdı. Rachel Johnson bu yazısında, atalarının araştırıldığıKanal 5'in "1000 Yıllık Esaret" adlı programında, Çerkes olan dedesinin babaannesi HanifeFeride'yle ilgili acı bir gerçeği öğrendiğini söyledi.Milliyet'in haberine göre; Gazeteci Johnson şunları anlattı: "Hanife Feride, 1800'lü yıllarınikinci yarısında Rusların Kafkasya'da Çerkeslere uyguladığı sürgün nedeniyleİstanbul'a göç etmiş. Büyük ninemiz Hanife Feride beyaz köleliğin (cinsel kölelik)kurbanı olmuş ve henüz 13 yaşındayken İstanbul'da babası tarafından zengin birtüccar olan 43 yaşındaki Ahmed Hamdi'ye satılmış. Bu gerçeği öğrendikten sonrabelgesel ekibi benim ağlamamı bekledi. Ama ben bu beyaz kölelik olayındandolayı üzgün değil sadece çok düşünceliydim. Çünkü Hanife Feride'nin babasınıntakdir ettiği bir tüccarla evlenmesinin, ona Karadeniz kıyısındaki fakir bir köydekalmasından çok daha iyi bir hayat şansı vermiş olabileceğini düşündüm."'AFGAN BABALAR GİBİ'Rachel Sabiha Johnson sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca babaannemiz Hanife Feride'satılmamış' olsaydı, muhtemelen yine görücü usulü bir evlilik yapacaktı.19. Yüzyıl'da Kafkasya'da ekonomik çöküş, yoksulluk ve işgal gibi nedenlerle çocuklarınısatan babalar, 2021'de Afganistan'da iktidarı Taliban'ın ele geçirmesinden sonra çocuklarınısatan babalara benziyor. Hanife Feride'nin satılmasının ona bir şans getirdiğinidüşünüyorum.Bu evlilik dolayısıyla üç kuşak sonrası dünya liderleri arasında bulunan politikacı, ağabeyimBoris Johnson doğdu." Öte yandan Çerkes halkı, Rusya tarafından Kafkasya'dan 1862'denitibaren sürgüne zorlandı, sürgün politikası Çarlık Rusyası'nın yıkıldığı 1917'ye kadar devametti.Yukarıdaki fotoğrafta, Rachel ve Boris Johnson'ın büyük ninelerinden Hanife Feride (sağdaoturan), kızı Münevver ve torunu Dürer ile birlikte görülüyor. Münevver, Ali Kemal'in kızkardeşiydi.İKİNCİ ADI SABİHABüyük nineleri Hanife Feride'yle ilgili olayı anlatan Boris Johnson'ın kız kardeşi Rachel'inikinci adı Sabiha. Gazeteci Rachel Sabiha Johnson'ın ikinci adının da Türkiye ile bağlantısıvar. Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, dedesi Ali Kemal'in "hainlik" damgasına rağmen,Türkiye'nin en önemli diplomatlarından, eski Londra Büyükelçisi olan üvey amcası ZekiKuneralp ile çok yakın arkadaş olmuştu. Sabiha da Ali Kemal'in ikinci eşinin, bir başka ifadeyleZeki Kuneralp'in annesinin adıydı.BORİS JOHNSON'IN BABASININ DEDESİ ALİ KEMAL'DİAhmed Hamdi ile Hanife Feride'nin 1867'de İstanbul'da doğan oğlu Ali Kemal, BorisJohnson'ın babası Stanley Johnson'ın (81) dedesi oluyor. Osmanlı döneminde gazeteci-yazarolan Ali Kemal, İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşlerinedeniyle yurt dışına kaçtı. Bir dönem yaşadığı İngiltere'de İngiliz Winifred Brun ile evlenenAli Kemal'in Selma ve Osman Kemal adında iki çocuğu oldu, ancak eşi oğullarınındoğumundan kısa bir süre sonra öldü.1. Meşrutiyet'in ilanından bir gün önce İstanbul'a dönen Ali Kemal, Damat Ferit Paşahükümetlerinde kısa bir süre Maarif ve Dahiliye Nazırlığı yaptı. Ancak, Kurtuluş Savaşısırasında Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'ye muhalif olması nedeniyle pek çok insantarafından "hain" olarak damgalanan Ali Kemal, 1922'de İstanbul'da bir berber dükkânındanİttihat ve Terakki'ye bağlı istihbarat teşkilatı "Teşkilat-ı Mahsusa" mensuplarınca kaçırıldı. AliKemal, "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanmak üzere Ankara'ya götürülürken İzmit'te bölgekumandanlık karargâhı önünde toplanan kalabalık tarafından linç edilerek öldürüldü.Ali Kemal'in Londra'da yaşayan oğlu Osman Kemal ve kızı Selma, okulda zorbalığauğramamak için anneannelerinin kızlık soyadı olan "Johnson" soyadını aldı. Osman Kemalayrıca ismini değiştirerek "Wilfred Johnson" yaptı. Wilfred Johnson daha sonra İngilizWilliams ile evlendi ve çiftin oğulları Stanley Johnson 1940'da doğdu. Boris Johnson, AliKemal'in büyük dedesi olduğunu daha önce açıklamıştı ancak Hanife Feride ile ilgiligerçekler ilk kez ortaya çıktı.