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Fethiye’de denizde vahşet! Su samuru tüfekle öldürüldü

Fethiye’de sahil bandında bir su samuru ölüsü bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda su samurunun tüfekle boynundan vurulduğu tespit edildi. Su samurunun vurulmasına isyan eden MSKÜ Öğretim Görevlisi Yasin İlemin, “İlk incelemelere göre dişi ve genç su samurunun yivsiz tüfek ile yakın mesafeden (1 m), su içinde, boynunun solundan vurulduğunu tespit ettik” dedi.

Ekleme: 2.11.2021 - 01:35 Güncelleme: 2.11.2021 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Fethiye’de denizde vahşet! Su samuru tüfekle öldürüldü
Fethiye'de sahil bandında su samuru ölü bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne (DKMP ) bağlı ekipleri, Lutra lutra cinsi su samurunu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin'ne inceleme yapması için teslim etti.

Ölü bulunan su samuru üzerinde inceleme yapan MSKÜ Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, ilk izlenimlerini paylaştı. Dr. İlemin, dişi olan genç su samurunun, su içindeyken yivsiz tüfekle yakın mesafeden boynundan vurulduğunu tespit etti.

VARLIĞINI BİLİYORUZ
Olayla ilgili açıklama yapan Yasin İlemin, 'İlk incelemelere göre dişi ve genç su samurunun yivsiz tüfek ile yakın mesafeden (1 m), su içinde, boynunun solundan vurulduğunu tespit ettik. Yarası içindeki fişeğe ait tapa ve hayvan üzerinde yaptığımız incelemelerde ölümcül yaranın saçmalar sonucu açıldığını gördük. Olayın Fethiye körfezi içinde muhtemelen gece tekne ile balık avlayan şahıs tarafından gerçekleştiğini değerlendiriyorum. Su samurları sulak alanlar için gösterge türdür. Bulunduğu alanın kirlenmemiş veya az kirlenmiş bir sulak alan olduğunu gösterir. Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz araştırmalarda Fethiye Karaot, Akgöl'de yaklaşık 15 bireylik popülasyon tespit etmiştik. Akgöl'ün korunan sulak alan ilan edilmesi için DKMP ile ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yine Fethiye içindeki doğal kanallar ve deniz kıyısında su samurlarının varlığını biliyoruz. Su samurları doğada balık, yengeç gibi sucul canlılar ile besleniyorlar' dedi.


GEREKLİ İŞLEMLER YAPILSIN
Yasin İlemin, olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. İlemin şöyle konuştu: 'Uluslarası ve ulusal mevzuatlara göre koruma altında ve avlandığı taktirde idari ve tazminat (7500 TL) cezası var. İdari ceza kapsamına işlenen suç sırasında kullanılan tekneye el koyma da dahil. Su samurları zaman zaman balıkçılar tarafından balık yediği için hoş karşılanmayan bir memeli türü. Ancak su samurları ekosistem içinde önemli bir canlı, dengenin korunması ve balık popülasyonlarının uzun vadede daha güçlü olması için gerekli bir tür. Bölgede su samurları başta olmak üzere, sulak alanlar ve denizlerdeki nadir türlerin korunması, zarar verenlerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ortaklığında çalışmalara başladık. Denizlerimiz ve sulak alanlarımızın sürdürülebilir kullanımı çok önemli. İçinde bulunduğumuz. İklim ve biyolojik çeşitlilik krizi bu hızla devam ederse çok yakın gelecekte denizlerde tüketebileceğimiz balık kalmayacak. Son olarak Fethiye halkına sesleniyorum. Su samurları bölgemizin önemli bir zenginliği bunlara zarar verenleri tespit ettiğinizde en kısa sürede DKMP, Jandarma ve Sahil Güvenliğe ihbar edin.'

BİLİM ADAMI İSYAN ETTİ
Su samurunun denizde tüfekle vurulmasına isyan eden İlemin, 'En son sözümü ise bunu yapan şahsa sakladım! Deniz'de suya düşmüş olan düşmana bile ateş edilmez! Sen nasıl bir varlıksın ki bunu yapıyorsun' ifadelerini kullandı.
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