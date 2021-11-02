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Camı açıp sevmeye başladı! Sonrası korkunç!

İnternette dolaşan görüntüler, Tanzanya'da safari yaparken fotoğraflarını çektikleri aslanı sevmeye çalışan turistleri gözler önüne sererken, sosyal medya onları dünyanın en aptal turistleri ilan etti.

Camı açıp sevmeye başladı! Sonrası korkunç!
Ekleme: 2.11.2021 - 13:17 Güncelleme: 2.11.2021 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Camı açıp sevmeye başladı! Sonrası korkunç!
Vahşi bir aslanı sevmek, birinin tatilde yapılacaklar listesinde görmeyi beklemeyeceğiniz bir şeydir. Ancak sosyal medyada topa tutulan bu turist Tanzanya'da safari yaparken tam da bunu yapmaya karar verdi.

İnternette bir cipin Serengeti Ulusal Parkı'nda bir aslanın yanında durduğunu gösteren görüntüler dolaşıyor. Adam, aslanın hemen yanında olmasına rağmen, arabanın camını açtı ve bununla da kalmayan kadın, adam fotoğraf çekmeye çalışırken elini uzatarak hayvanı okşadı.



Aslan arabaya bakmak için döndüğünde ise, arabadaki endişeli üçüncü bir yolcu 'Pencereyi kapat!' diye bağırdı. Adam sürgülü pencereyi kapatmaya çalışıp başarısız olurken, aslan başını çevirip arabaya doğru kükredi. Tam bu sırada olayı kameraya almaya çalışan kişi şoke olup kamerayı yere düşürdü. Maasai Sightings adlı YouTube hesabı, videoyu 'Bu Şimdiye Kadarki En Aptal Turist mi?' başlığıyla yayınladı.
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