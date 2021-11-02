  • USD: 9,53 - 9,55
  • EURO: 11,02 - 11,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bill Gates Ege'de yatırım yapacak!

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates uzun bir süredir Ege'de tatil yapıyor. Dev yatıyla Ege'ye demir atan Bill Gates'in sadece tatil için Türkiye'ye gelmediği ortaya çıktı. Yatırım için de sahil sahil gezen Gates'in 3 bin dönümlük arazi aradığı ortaya çıktı.

Ekleme: 2.11.2021 - 09:42 Güncelleme: 2.11.2021 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Bill Gates Ege'de yatırım yapacak!Son 20 yıldır yaz aylarında ultra lüks yatıyla Muğla kıyılarına demir atan Bill Gates, tatilini hiç bu kadar uzatmamış uzun soluklu olarak kalmamıştı.

Gates'in bu defa sadece tatil için değil, arazi almak için de geldiği ve Muğla - Aydın arasında 3 bin dönüm arazi aradığı ortaya çıktı.

Milyarder işadamı Bill Gates'in, Muğla ve Aydın bölgelerinde 3 milyon metrekarelik yani 3 bin dönüm arazi aradığı ortaya çıktı.



Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise, 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatıyla Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demir attı.

Muğla gezileri devam eden Bezos ve Gates'in, Muğla kıyılarından özellikle koya açılan arazileri dolaşmaları dikkatlerden kaçmadı.


Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Barış Terkoğlu'ndan Diyanet üzerinden 'Atatürk' provokasyonu! İşte yalanını ortaya çıkartan görüntü
PKK elebaşları bir bir dökülüyor: AB'yi ifşa edip CHP'ye 'Aferin' çektiler
Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a 43 bin 307 lira tazminat ödeyecek! Üniversite öğrencilerine burs verilecek
İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında acı gerçek! Babannesi İstanbul'da satıldı
AK Parti, 'tezkerede' CHP'nin peşini bırakmıyor! 'Kılıçdaroğlu, CHP'yi HDP'lileştirme yolunda bir adım daha attı'
İBB'den el koyduğu arsaya karşılık skandal teklif! Nasreddin Hoca fıkrası gerçek oldu
Arnavutluk Başbakanı: AB üyesi yapılmazsak Kosova ile birleşiriz
Emeklilere emlak vergisi müjdesi! Eğer bu yıl emekli olduysanız...
CHP'nin seçim analizi: İyi Parti ile oylarımız cumhurbaşkanlığı almaya yetmiyor
İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon devrildi, Trafik kilitlendi! İşte ilk görüntüler...
“Eğit-donat” projesini PKK/PYD’yi desteklemek için kullanan ABD şimdi DEAŞ’ı eğitip donatıyor!
Sosyal medyada görülmemiş dilencilik! Twitch yayıncısı Didem Şener 'kist ameliyatı olacağım' deyip göğüslerini büyüttü
FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına operasyon: 40 ilde 100 kişi için gözaltı kararı
Rus ajanlarına MİT tokadı!
Rus bakıcı dehşeti! Tuvaletini yapmasın diye...
Milyonlarca kişi için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Millet İttifakı'nda 'tezkere' krizi büyüyor! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'İHANET' savunması
ABD'de Biden'a, Türkiye'ye F-16 satılamaz baskısı
Ankara'da korkunç olay! Eski eşini silahla vurup, bıçaklayarak öldürdü
Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor

Altın fiyatları tokat gibi vurdu! Kasımda “patlar” deniliyordu! Yatırımcı kafayı yiyecek! 14-18-24 ayar altın bilezik ve gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları tokat gibi vurdu! Kasımda “patlar” deniliyordu! Yatırımcı kafayı yiyecek! 14-18-24 ayar altın bilezik ve gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması

Samsun'da araçtan inmeden PCR testi uygulaması

Fethiye’de denizde vahşet! Su samuru tüfekle öldürüldü

Fethiye’de denizde vahşet! Su samuru tüfekle öldürüldü

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bir ayda yatağa mahkum oldu! Doktorlar teşhis koyamadı!

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı

Bodrum'da kedi katliamı: 20 kedi ölü bulundu soruşturma başlatıldı