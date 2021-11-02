Bill Gates Ege'de yatırım yapacak!

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates uzun bir süredir Ege'de tatil yapıyor. Dev yatıyla Ege'ye demir atan Bill Gates'in sadece tatil için Türkiye'ye gelmediği ortaya çıktı. Yatırım için de sahil sahil gezen Gates'in 3 bin dönümlük arazi aradığı ortaya çıktı.

Son 20 yıldır yaz aylarında ultra lüks yatıyla Muğla kıyılarına demir atan Bill Gates, tatilini hiç bu kadar uzatmamış uzun soluklu olarak kalmamıştı.Gates'in bu defa sadece tatil için değil, arazi almak için de geldiği ve Muğla - Aydın arasında 3 bin dönüm arazi aradığı ortaya çıktı.Milyarder işadamı Bill Gates'in, Muğla ve Aydın bölgelerinde 3 milyon metrekarelik yani 3 bin dönüm arazi aradığı ortaya çıktı.Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise, 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatıyla Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demir attı.Muğla gezileri devam eden Bezos ve Gates'in, Muğla kıyılarından özellikle koya açılan arazileri dolaşmaları dikkatlerden kaçmadı.