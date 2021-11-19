Van'da mükemmel silüetli PÖH fotoğrafı
Van’ın İran sınırında oluşan dolunay kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı. Polis özel harekatçının dolunayın önündeki silüeti hayran bıraktı. İşte o kareler...
Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırı semalarında dolunayın eşsiz görüntüsü gözlemlendi.,
Düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek üzere sınırda görevli özel hareket polisinin silueti ise dolunayla aynı karede görüntülendi.
Özel harekat polisinin dolunaya yansıyan silueti ise seyrine doyumsuz bir manzara sundu.
Düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek üzere sınırda görevli özel hareket polisinin silueti ise dolunayla aynı karede görüntülendi.
Özel harekat polisinin dolunaya yansıyan silueti ise seyrine doyumsuz bir manzara sundu.