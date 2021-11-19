Van'da mükemmel silüetli PÖH fotoğrafı

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırı semalarında dolunayın eşsiz görüntüsü gözlemlendi.,Düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek üzere sınırda görevli özel hareket polisinin silueti ise dolunayla aynı karede görüntülendi.Özel harekat polisinin dolunaya yansıyan silueti ise seyrine doyumsuz bir manzara sundu.