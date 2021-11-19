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Van'da mükemmel silüetli PÖH fotoğrafı

Van’ın İran sınırında oluşan dolunay kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı. Polis özel harekatçının dolunayın önündeki silüeti hayran bıraktı. İşte o kareler...

Ekleme: 19.11.2021 - 14:10 Güncelleme: 19.11.2021 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Van'da mükemmel silüetli PÖH fotoğrafıVan'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırı semalarında dolunayın eşsiz görüntüsü gözlemlendi.,

Düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek üzere sınırda görevli özel hareket polisinin silueti ise dolunayla aynı karede görüntülendi.

Özel harekat polisinin dolunaya yansıyan silueti ise seyrine doyumsuz bir manzara sundu.



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