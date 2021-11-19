O Ses Türkiye'nin erken final kararı aldığı iddia edilmişti. Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye' programı için ortaya atılan bu iddiaya Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi. Peki O Ses Türkiye Final Mi Yapıyor? İşte yanıtı...

O Ses Türkiye Final Mi Yapıyor?



Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un oturduğuhakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. O Ses Türkiye yarışması için erken final kararı alındığı iddia edildi. Şimdilerde İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın almak için gün sayan Acun Ilıcalı, iddialara yanıt verdi. PekiBaşarılı yapımcı Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye' için erken final iddialarına yanıt verdi. Ilıcalı,açıklamasını yaptı.