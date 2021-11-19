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Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Sosyal medya platformu Instagram, çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etki nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefine oturuyor. Son olarak ABD’de eyalet mahkemeleri, eski bir çalışanın Instagram’ın çocuklara zarar veren faaliyetleriyle ilgili ifadesinin ardından harekete geçti.

Ekleme: 19.11.2021 - 13:59 Güncelleme: 19.11.2021 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor
Başta ergenlik çağındaki gençler olmak üzere, çocuklar için ciddi zarar taşıdığı haberleriyle gündeme gelen sosyal medya platformu Instagram, bir kez daha suçlamalarla gündeme geldi. Son zamanlarda birbiri ardına yayınlanan raporlarla başta intihara meyilli olmak gibi birçok psikolojik soruna yol açtığı ifade edilen Instagram hakkında yeni bir gelişme, ABD'de yaşandı.

'ÇOCUKLAR MANİPÜLE EDİLİYOR'

ABD'de bazı eyaletler, Instagram'ın ve çatı kuruluş Meta'nın zararlı içeriklerle çocukları hedef aldığı suçlamalarıyla şirketle ilgili soruşturma başlattı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi eyaletlerin ortaklaşa verdiği soruşturma kararı, sosyal medyanın olumsuz yanlarına bir kez daha ışık tuttu. Açılan soruşturmada, Instagram ve Facebook'un ana şirketi olan Meta'nın tüketici koruma yasalarının çiğnenip çiğnenmediği mercek altına alındı.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre soruşturma kararı, eski bir Meta çalışanının şirketin ürünlerinin çocuklara zarar verebileceğini bildiğine dair ifade vermesinin ardından geldi.

Meta aleyhine başlayan soruşturmayı kamuoyuyla paylaşan Demokrat Partili Massachusetts Başsavcısı Maura Healey, 'Facebook veya Meta, Instagram'ın gençler arasında depresyon, yeme bozuklukları ve intiharla bağlantılı olduğunu biliyor. Herhangi bir yasanın çiğnenip çiğnenmediğini belirleyeceğiz ve kötüye kullanımı tamamen sonlandıracağız.' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Nebraska Başsavcısı Doug Peterson ise, yaptığı açıklamada sosyal medya şirketinin, çocukları platformda daha uzun vakit geçirmesi için manipüle ettiğini iddia etti. Konuyla ilgili konuşam New York Başsavcısı Letitia James, 'Bu son derece tehlikeli sosyal medya platformlarının gençlerde hem fiziksel hem de zihinsel zarara neden olduğu kanıtlandı' yorumunda bulundu.

Meta sözcüsü, açılan soruşturmaların ardından platformlarının sağlıksız olduğu iddialarını yalanladı.


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