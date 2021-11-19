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Eren Kış-6 Operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla bu sabah itibarıyla Eren Kış-6 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Ekleme: 19.11.2021 - 10:38 Güncelleme: 19.11.2021 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Eren Kış-6 Operasyonu başladı
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Tunceli İlinde "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1060) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor. Operasyonda görev alan personellerin arasında kadın astsubaylarda bulunuyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.
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