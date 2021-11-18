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Türkiye'den son dakika NAVTEX kararı

Türkiye, Ege Denizi için NAVTEX bildirisi yayımladı. Bildiride Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği bildirildi.

Türkiye'den son dakika NAVTEX kararı
Ekleme: 18.11.2021 - 18:35 Güncelleme: 18.11.2021 - 18:49 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den son dakika NAVTEX kararı
Türkiye'nin Ege Denizi için yayımladığı NAVTEX bildirisinde; Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğine vurgu yapıldı.

Bildirinin 22 Kasım'da yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1062/21 (İzmir) (Yayınlanma: 18-11-2021 15:41)

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1062/21

EGE DENİZİ

1. LIMNOS NAVTEX ISTASYONU TARAFINDAN 17 KAS 21'DE YAYIMLANAN LA02-198/21 NUMARALI NAVTEX MESAJI İLE SEMADİREK VE LİMNİ ADALARININ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI İLE BELİRLENEN GAYRİ ASKERİ STATÜSÜ İHLAL EDİLMİŞTİR.

2. LIMNOS NAVTEX ISTASYONU TARAFINDAN 17 KAS 21'DE LA02-198/21 MESAJ NUMARASI İLE YAYIMLANAN SAHA, TÜRK DENİZ KUVVETLERİ İÇİN İZMİR NAVTEX İSTASYONU TARAFINDAN DAHA ÖNCE IA29-0540/21 NUMARASI İLE YAYIMLANMIŞ ATIŞ SAHASI İLE ÇAKIŞMAKTADIR.

3. İZMİR NAVTEX İSTASYONU TARAFINDAN TÜRK DENİZ KUVVETLERİ İÇİN YAYIMLANMIŞ OLAN IA29-0540/21 NUMARALI MESAJ YÜRÜRLÜKTEDİR.

4. SEYİR EMNİYETİ AÇISINDAN DENİZCİLERE DUYURULUR.

5. BU BİLDİRİ 22 KAS 21 SAAT 1401Z'DA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.
Türkiye'den son dakika NAVTEX kararı
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