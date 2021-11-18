SGK'dan çift maaş alabilmenin şartları...

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden binlerce kişi çift maaş hatta 3 maaş birden ödeme alabiliyor.İşte SGK'dan çift maaş alma yolları!.Çift maaş alma hakkında tarih detayı önem taşıyor. Kadın ya da erkek fark etmiyor. SGK başvuruları değerlendiriyor. Şartları taşıyanlar iki maaş alıyor.Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı maaş ödemeleri birden fazla olabiliyor. Gerekli şartları taşıyan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından para veriliyor. Birçok kişi bunu bilmese de ödemelerden her ay binlerce kişi faydalanıyor.Hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olunursa olunsun, şartları taşıdığınız takdirde 2 maaş birden alabilirsiniz.SİGORTALILIK TÜRÜEmekli; hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK ya da Bağkur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.ÜÇE BİLE ÇIKABİLİRBazı halde emekli kadının üç değişik emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından kaynaklı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Buradaki mühim ayrıntı, maaş 'üç değişik sigorta sistemine göre' bağlanıyor. Eşini kaybeden bir bireyin dul aylığı, tekrar evlendiğinde ise kesiliyor.ORANLAREmekli Sandığı Kanunu'na göre, dul ve yetim aylığının kimlere ve hangi oranda bağlandığı bilgi kapasitesi şöyle:Eş: Yüzde 75Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25Tek yetim: Yüzde 502 yetim: Yüzde 40-40BU TARİHLERE DİKKAT!Çocuğa, anne ya da babadan aylık bağlama durumu:Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 ardından olması halinde; Çocuk ile vefat ebeveyn SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı bağlanır.Her ikisi Bağkur'lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir. Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır. Her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden evvelce memur olan eski memursa yüksek olan maaş ödenir..Her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın yarısı bağlanır.Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, öteki Emekli Sandığı'na tabi ise yetim, iki maaşı tam alır.Eş ve ebeveyndan aylık bağlama durumu:Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 evveli ise; İkisi SSK'lı ise yüksek maaş tam, düşük olan yarım ödenir. İkisi de Bağkur'lu ise yüksek olan maaş bağlanır. İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.Sigorta statüleri değişik ise tam maaş bağlanır. Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 evveli ise; Anne ve babanın sigortalılık statüsü değişik ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.