Gözaltına alınan İsrailli çift, serbest bırakıldı!

İsrail uyruklu çift, İstanbul Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen çift serbest bırakıldı.İSRAİLLİ ÇİFT ÜLKELERİNE DÖNDÜİsrail Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Natalie ve Mordi Oknin'in serbest bırakıldığını duyurdu.Haaretz gazetesinin haberinde, çiftin İsrail'e geri döndüğü bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de ikilinin uçaktan indiği anlar yer alıyor.'ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Bennett ve Lapid'in ortak açıklamasında, 'Türkiye ile ortak çabaların ardından Mordy ve Natali Oknin serbest bırakıldı ve dönüş yolundalar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetine iş birlikleri için teşekkür ediyoruz.' denildi.