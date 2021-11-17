MSB'den kritik ABD açıklaması!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı' ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı' denildi.