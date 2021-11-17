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Beyaz Gazete
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MSB'den kritik ABD açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın, ABD'nin başkenti Washington'da olumlu ve yapıcı ortamda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ekleme: 17.11.2021 - 19:03 Güncelleme: 17.11.2021 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
MSB'den kritik ABD açıklaması!
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı' ABD'de icra edildi. Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı' denildi.
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