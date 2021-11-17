İstanbul'da korkutan deprem!

İstanbul’da deprem meydana geldi. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası’nda hissedilen depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında Kandilli ve AFAD’dan gelecek açıklama bekleniyor. Son gelen bilgiye göre depremin şiddeti 5.3 olarak belirlendi. Merkez üssünün Düzde olduğu belirtiliyor. İstanbul’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırılan depreme ilişkin detaylar az sonra haberimizde.