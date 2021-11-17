Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Bugün Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Vatandaşlar ilk depremin ardından kendilerini sokaklara atarken, bölgede art arda artçı depremler yaşandı. AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 21:35'te 3.9 büyüküğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.
Düzce, bugün 5.3 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Deprem; İstanbul, Sakarya, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.
Artçıların sürdürüğü ilde, AFAD yeni bir depremin olduğunu duyurdu.
3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'ın verilerine göre, Düzce'de saat 21.35'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.