Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Bugün Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor. Vatandaşlar ilk depremin ardından kendilerini sokaklara atarken, bölgede art arda artçı depremler yaşandı. AFAD'ın aktardığı verilere göre saat 21:35'te 3.9 büyüküğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.

Düzce, bugün 5.3 ve 4.3 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Deprem; İstanbul, Sakarya, Bursa gibi çevre illerde de hissedildi.Artçıların sürdürüğü ilde, AFAD yeni bir depremin olduğunu duyurdu.3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMAFAD'ın verilerine göre, Düzce'de saat 21.35'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.