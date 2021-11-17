  • USD: 10,17 - 10,19
  • EURO: 11,56 - 11,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Devletten 65 bin TL hibe desteği

Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği başvuruları başladı, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlar e-Devlet, eski hükümlüler ise Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri üzerinden başvurularını 3 Aralık'a kadar yapabilecek.

Ekleme: 17.11.2021 - 14:31 Güncelleme: 17.11.2021 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Devletten 65 bin TL hibe desteğiHibe desteği sağlanıyor. Başvuru süreci başladı. 3 Aralık'a kadar devam edecek. 65 bin liralık hibe desteğinden yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaatta bulunabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek.

Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda başvurularını 3 Aralık’a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne iletebilecek.

2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlüleri desteklemeye devam eden İŞKUR, bu kapsamda şu ana kadar 3 bin 198 engelli ve 2 bin 315 eski hükümlü vatandaşa 229 milyon TL’yi aşan hibe desteği sağladı.

Daha önce elden veya posta yoluyla alınan Engelli Hibe Desteği başvuruları engelli vatandaşların evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşındı.

Böylece daha fazla engelli bireyin girişimciliğine destek olunması hedefleniyor.


28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas: Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle bizimle helalleşecek?
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tepki: Türkiye'yi hedef almaktadır
Başak Cengiz'i öldüren samuray kılıçlı saldırganın annesi: İstifa ediyorum
Vekili şehidin kız kardeşine küfreden Akşener: Başak Cengiz'i katleden caninin cesareti kadına hakaretten
Ölümün bedeli 15 bin, hakaretin bedeli 20 bin lira (!)
Kemal Kılıçdaroğlu 'Helalleşme' çıkışı ile en çok FETÖ'cüleri sevindirdi
New York Times'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla algı
Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetti
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İstanbulkart'ı olan da mağdur olmayan da mağdur!
Meral Akşener'den Lütfü Türkkan'a sessiz kal talimatı
Konuğu otoyolları köprüleri övünce Fatih Altaylı köpürdü
Kılıçdaroğlu'nun listesinde 15 Temmuz’un hain darbecileri var
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam!
İBBde çay dayağı! Çayı geç demleyen çaycıyı dövdüler!
MSB duyurdu! Türkiye ile ABD arasındaki kritik toplantı sonrası ilk açıklama
Ermenistan sınırında çatışma! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Pensilvanya'da kaos: FETÖ elebaşı Gülen öldü mü? Zehirlenme ve intihar iddiaları...
Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor: Resmi gazetede yayınlandı

Tüm ev sahiplerini ilgilendiriyor: Resmi gazetede yayınlandı

Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı

Hava kirliliği normal seviyenin 10 katına çıktı: Karantina çağrısı yapıldı

Böyle vahşet görülmedi! ‘Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. '

Böyle vahşet görülmedi! ‘Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. '

İstanbul'da aile vahşeti: Anne babasını öldürüp siyanür içti!

İstanbul'da aile vahşeti: Anne babasını öldürüp siyanür içti!

Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme

Pfizer anlaşmayı imzaladı: Koronavirüs ilacında son gelişme

Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!

Ferdi Özbeğen’in yeğeni öldürüldü! Korkunç cinayeti eşi anlattı!