Bahçeli'den dikkat çeken 'harita' hediyesi!

Beştepe'de sürpriz görüşme...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Lideri Bahçeli'yi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.BAHÇELİ'DEN 'HARİTA' HEDİYESİBahçeli, görüşme öncesi Erdoğan'a 'Türk Dünyası Haritası'nı hediye etti.Bahçeli'nin özel olarak tasarlayıp çizdirdiği harita, Rusya'da gündem olmuştu. Haritanın Rusya coğrafyasını kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.GÜNCEL MESELELER ELE ALINACAKÖte yandan, ikilinin basına kapalı görüşmesinde güncel meseleler masaya yatırılacak.Ayrıca Erdoğan ile Bahçeli'nin gündemdeki 50+1 tartışmalarıyla ilgili değerlendirme yapmaları da bekleniyor.