Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç hayatını kaybetti

nlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' açıklamasında bulundu.