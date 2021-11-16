Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç hayatını kaybetti
Şair ve düşünür Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu.' açıklamasında bulundu.
nlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' açıklamasında bulundu.