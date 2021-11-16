Şovmenler, yalancılar gitti devlet kaldı! Bozkurt'a yeni müjde...

Kastamonu Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından, sekin izlerini silebilmek için devlet tüm imkanlarını seferber etti. Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, yapılacak olan projeleri anlattı. Daha güzel bir Bozkurt için ağır hasarlı yapılar, afete maruz alan içerisinde kalan yapılar ile kentsel dönüşüm kapsamında olan toplam 166 yapı için yıkım kararı verildi.SEL GETİRDİ; 45 BİN KAMYON İLE TAŞINDISelin getirmiş olduğu 9 milyon metreküp malzeme 45 bin kamyon ile taşındı, 65 bin metreküp ağaç toplandı, sadece bölgede bin 300 iş makinesi çalıştı. Altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ihaleler tamamlandı ve önümüzdeki günlerde konutların temeli atılacak, 200 gün içinde de teslim edilecek.Konutlar, yeni hükümet konağı, okullar, sanayi sitesi, spor salonları, kent meydanı ile Bozkurt yeni bir görünüme kavuşacak.ARALIKSIZ SÜRÜYORKastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana sel felaketinin üzerinde 3 ay geçti. Felaketin ilk gününden bu yana, İçişleri Bakanlığı koordinesinde diğer bakanlıklara ait birimler, bölgeye intikal ederek selzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.DEVLET SEFERBER EDİLDİDevletin tüm imkanlarının seferber edilmesinin yanı sıra, ülkenin birçok bölgesinden gelen yardımlarla afetzedelere destek sağlandı. Bozkurt ilçesi adeta şantiye alanına dönerken iş makineleri ve ekipler, gece gündüz demeden felaketin izlerini silebilmek için çalışmalara devam ediyor. Karadeniz'in en güzel ilçesi olma yolunda adımlar atılırken ihalelerin yüzde 80'i şimdiden tamamlandı.Bozkurt'taki işlerin başına ise sel bölgelerinde yaptığı başarılı çalışmalar ile adını duyuran Giresun Dereli Kaymakamı Murat Atıcı getirildi. Sel felaketinin görüldüğü ilk günden bu yana kolları sıvayarak işe koyulan Kaymakam Atıcı, Bozkurt'un yaşadığı felaketin izlerini silebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Yaşanan sel felaketini 10 gün boyunca yerinde takip eden SABAH, 3 ay sonra bölgeye tekrar giderek Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldı.1 YILDA YAĞAN YAĞMUR 2 GÜNDE YAĞDIBozkurt'ta metre kareye 161 kilogram yağış düştü. Bozkurt'u çevreleyen dağlardaki köylere ise metre kareye 453 kilograma varan yağış yağdı. 1 yılda yağan yağmur 2 günde yağdığı anlaşıldı. Bozkurt'un bulunduğu Küre Dağları'nın vadilerinden akan yağmur suları buradan Ezine Çayı'na ulaşarak debisini yükseltmesi sonucu sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinde 64 vatandaşımız hayatını kaybederken 9 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.9 MİLYON METRE KÜP MALZEME ÇIKTIYaşanan sel felaketinin ardından geriye bıraktığı izleri silebilmek bölgede yoğun bir şekilde çalışma gerçekleşirken selin şiddeti bir kez daha ne denli büyük olduğu görüldü. Bozkurt genelinde 9 milyon metreküp malzeme çıkarıldı. 45 bin kamyon sevkiyatı ile çıkan malzemeler taşındı. Selin getirdiği 65 bin metre küp tomruk ve ağaç ilçe merkezi ile sahil şeridinden toplandı. Balçık altında kalan sokaklar, dükkanlar, evler bin 300 iş makineleri ile temizlendi.400 ARAÇ HASAR ALDISelin şiddeti o kadar büyüktü ki önüne ne aldıysa sürükledi. Tomruk ve ağaçların yanında sokak ve caddelerde bulunan arabalarda nasibi aldı. 400 araç sel sularından etkilendi. Kasko olanlar zararını oradan karşılarken kaskosu olamayanlar için komisyon kuruldu. 30 bin lira altında olan araçların zararının tamamı karşılanırken diğerlerinin ise değerlerinin yüzde 80'nin ödemesi gerçekleşti.EZİNE ÇAYI 75 METRE GENİŞLİYORYağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla oluşan sel cadde ve sokakları içine aldı, evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 6 metreye kadar yükseldi, araçlar sürüklendi. Ezine Çayı kenarındaki, 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı, yanındaki 2 binanın ön cephesi çökmesine neden olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ihaleleri tamamlayarak Ezine Çayı ıslak çalışmalarına başladı. Sel felaketinin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alan DSI, Ezine Çayı'nı 75 metre genişletme kararı aldı. 75 metre içerisinde bulunan yapılar yıkılması kararlaştırıldı. Çayın üzerine 10 köprü, 13 seki, 15 terslik bendi ve 4 bin 500 metre ıslah duvar yapılacak.1 MİLYAR LİRALIK YATIRIMBozkurt, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığının yaptığı yatırımlarla yeni çehresine kavuşacak.Afete maruz alan içerisinde kalan yapılar ile kentsel dönüşüm kapsamında olan toplam 166 yapı için yıkım kararı verildi. TOKİ'nin yapacağı ihalelerin bedeli 1 milyar lirayı bulurken 600 ev yapılacak. TOKİ projelerin ihalelerinin tamamını gerçekleştirirken sadece işyerleri projelerinin ihaleleri kaldı. Konutların temeli atılmasından ardından 200 gün içerisinde teslim edilecek. Merkezde bulunan dükkanların tamiratı yapılırken yeni yapılacak olan dükkanlarla benzer olması için dış cephe tasarımı ile yeni görüntüsüne kavuştu. Bunların yanında Bozkurt'un köyleri de unutulmadı. Köylerin kalkınabilmesi için 46 milyon lira bedelli ihalenin içerisinde 32 köy yolunun asfaltının atılması, bütün köy merkezlerinin meydanlarına parke taşı serilmesi ve 16 köyün içme suyu altyapısının tamamının yenilenmesi yer alıyor.BOZKURT SANAYİ SİTESİ PROJESİNE SABAH ULAŞTISel felaketinin en çok zarar gören yerlerin başında Bozkurt Sanayi Bölgesi oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde zarar gören sanayi bölgesi için harekete geçildi. İhalesi tamamlanan ve çalışmalarına başlanan sanayi bölgesi projesine SABAH ulaştı. 12 bin dönüm arazi üzerine inşa edilen ve 87 milyon 450 bin lira ihale edilen sanayi sitesi 2022 yılının Mart ayında teslim edilecek. Bozkurt Sanayi Sitesi içerisinde 52 dükkan, 2 tekstil fabrikası yer alıyor. Sanayi sitesi çelik konstrüksiyon olarak yapılırken, su basmaması içinde gerekli önlemler alındı. Sanayi sitesinin teslim edilmesinin ardından 750 kişi istihdam edilmiş olacak.SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMADAN DEVAM ETTİSelde hem bahçesi hem bodrum katı sular altında kalan devlet hastanesi çok kısa sürede hızla temizlenerek vatandaşların hizmetine açıldı. Eczaneler temizlenerek hizmet vermeye devam ederken koronavirüs aşılamaları tekrar yapılmaya başlandı. Hali hazırda yapımı devam eden ve Ezine Çayı yakınında bulunan hastanenin projesi yeniden revize edilerek kaldığı yerden devam edecek.12 DERSLİK OKUL İNŞA EDİLECEKSelden etkilenenlerin arasında okullarda yer alıyor. Çocukların eğitiminin aksaması için kolları sıvayan yetkililer balçık dolan okulları temizleyerek eğitim öğretim yılına hazır hale getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, yıkılan okulun yerine ise ihalesini tamamlayarak 12 derslik orta okul binası ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon yapacak.Şovmenler, yalancılar gitti devlet kaldı! Bozkurt'a yeni müjde...ÇİFTÇİLER UNUTULMADITarım ve Orman Bakanlığı, selden zarar gören çiftçiyi yalnız bırakmadı. Geçimini tarımdan sağlayan Bozkurt çiftçisinin zararı tespit eden bakanlık yetkilileri ödeme planı çıkardı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bozkurt ilçesine vermiş olduğu doğalgaz müjdesi ise halk tarafından heyecanla karşılandı. Doğalgaz boruları depoya getirildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmaların ardından en kısa zamanda doğalgaz döşeme işlemi başlayacak.KONTEYNERDE TİCARİ HAYAT BAŞLADIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında kurulan komisyonlarla selden zarar gören esnaf ile bir araya gelindi.Esnafının ticari hayatına devam edebilmesi zararları karşılandı. Bunun yanında sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde, konteyner dükkanlar kurularak ticari hayat normale dönmeye başladı. AFAD ve TOKİ tarafından Bozkurt'un yeniden imarı sürecinde esnafın işlerinin aksamaması için kurulan 56 konteynerde ticaret yapmaya başladı. Sel felaketinin ardından dükkanı ağır hasar alan ve yıkılan erkek kuaförü Burhan Tutumlu, 'Çalışabilmemiz için konteyner verdiler. Burada işimizin başına geçtik. İşlerimiz güzel memnunuz. Müşterilerim artık buraya gelip saç sakal tıraşını rahat olabiliyor' dedi.Bozkurt ilçesi genel olarak yazlıkçı olarak tabir edilen kişilerin tercih ettiği yer olarak biliniyor. Sel felaketi yaşanmasının ardından evleri zarar gören vatandaşların mağdur olmaması için yazlık olarak kullandıkları daireleri kiraya verdi. Bu şekilde Bozkurt'ta göç olayın önüne geçilmiş oldu. Ev bulamayan kişilere ise, devlet 56 konteynerden oluşan yaşam alanı oluşturdu ve 39 aileyi yerleştirdi.DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUNSelden dolayı yakınlarını ve evini kaybeden 60 yaşındaki Selfinaz Özcan, 'Devletimizden Allah razı olsun. Bizleri dışarda bırakmadı. Onları başımızdan eksik etmesin. Durumum yoktu ev kiralayamazdım' dedi.67 yaşındaki Hatice Yılmaz ise; 'Her şeyim var. Devletim her şeyimi verdi. Normal bir evde ne olması gerekiyorsa burada var. Kart verdi onunla alışveriş yapıyorum. Buraya gelen yardım İstanbul'a gitseyi onlara bile yeterdi. Tırlar dolusu yardım geldi' şeklinde konuştu.