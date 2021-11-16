SGK'dan çalışmayanlara emeklilik imkanı

SGK vatandaşlara çalışmadan emeklilik imkanı sağlanıyor. Dilekçe ile başvuru yapmak yeterli. Bu haktan daha çok bir süre çalışmış ancak çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatını bırakmak zorunda kalmış kişiler yararlanıyor. Özellikle ev hanımları için önemli bir fırsat oluşturuyor.Emekli olmak isteyenler için büyük fırsat! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışmayanlar için de emeklilik imkanı sağlıyor. İsteğe bağlı prim ödeyenler SGK'dan emekli olabiliyor.Türkiye'de emekli olabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemek gerekiyor. Bunun birkaç yolu var. Bunlardan birisi de çalışmadan prim ödemek. Özellikle ev kadınları için bulunmaz bir fırsat.NASIL BAŞVURULUYOR?İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay. En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermek yeterli. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Yani emeklilik hesaplanırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan em ekli olabiliyor. Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödeyerek isteğe bağlı sigortalı olunuyor.Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETSİZİsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil, diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.Üstelik sadece kendileri değil, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına da bu hizmet sunuluyor.HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?1- 18 yaşını doldurmuş olmak.2- Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak.3- Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, - İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuruda bulunmak.4-Her ay prim ödemek.