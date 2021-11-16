Sezai Karakoç'un cenaze tarihi belli oldu

Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.Karakoç'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak, cenaze namazının ardından naaşı, Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilecek.Haber7 Yazarı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı, Üstad Sezai Karakoç'un vefat nedenine ilişkin açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bıyıklı, ''Arayıp soran dostlar için şu bilgiyi vereyim. Üstad Sezai Karakoç Kovid sebebiyle değil yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde vefat etmiş. Kimseye yük olmadan Rabbimize emaneti teslim etmiş. Hayatı boyunca ahlakını kuşandığı Efendimize komşu olsun İnşallah...'' ifadelerini kullandı.