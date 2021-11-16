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Sezai Karakoç'un cenaze tarihi belli oldu

88 yaşında Hakk'a yürüyen ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un cenaze namazı yarın ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camii'nde kılınacak.

Sezai Karakoç'un cenaze tarihi belli oldu
Ekleme: 16.11.2021 - 20:18 Güncelleme: 16.11.2021 - 20:28 / Editör: Ozge Selin
Sezai Karakoç'un cenaze tarihi belli oldu
Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Karakoç'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak, cenaze namazının ardından naaşı, Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilecek.

VEFAT NEDENİ BELLİ OLDU

Haber7 Yazarı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı, Üstad Sezai Karakoç'un vefat nedenine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bıyıklı, ''Arayıp soran dostlar için şu bilgiyi vereyim. Üstad Sezai Karakoç Kovid sebebiyle değil yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde vefat etmiş. Kimseye yük olmadan Rabbimize emaneti teslim etmiş. Hayatı boyunca ahlakını kuşandığı Efendimize komşu olsun İnşallah...'' ifadelerini kullandı.
Sezai Karakoç'un cenaze tarihi belli oldu
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