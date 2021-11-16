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Polonya Belarus sınırında çatışma!

Polonya ve Belarus arasındaki göçmen sorunu devam ederken, Belarus sınırından Polonya’ya geçmeye çalışan göçmenler ile Polonya güçleri arasında çatışma çıktı.

Polonya Belarus sınırında çatışma!
Ekleme: 16.11.2021 - 13:40 Güncelleme: 16.11.2021 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Polonya Belarus sınırında çatışma!
Son günlerde Avrupa'nın en önemli gündem maddesi oan Polonya Belarus sınırındaki göçmen krizi sürüyor. Polonya'dan yapılan açıklamada Belarus güçlerinin sığınmacıları Kuznica sınır kapısına yönlendirdiğini belirtilmişti. Bölgeden edinilen son dakika bilgiye göre sınırda çatışma çıktı.


POLONYA'DAN AÇIKLAMA

Polonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sığınmacıların Kuznica sınır kapısına gelmeye devam ettiği ve bu sığınmacıların Belarus güvenlik güçleri tarafından yönlendirildiği iddia edildi. Açıklamada, "Belarus tarafından Kuznica'daki sınır kapısına giderek daha fazla göçmen grubu getiriliyor" denildi. Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden yapılan açıklamada ise 2 bin 100 kadar sığınmacının krizden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediği belirtildi.


SINIRDA ÇATIŞMA

Göçmenler ile Polonya tarafındaki güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi. Polonya tarafından göçmenlere tazyikli su ile müdahale edildi.


AB-BELARUS KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus'a yönelik yaptırımların genişletileceğini duyurdu. Borrell, "Yaptırımlar her zaman etkilidir çünkü insanları etkiler. Zenginliklerini ve hareket kapasitelerini etkilerler. Yeni bir yaptırım paketini onaylayacağız. Havayollarına, seyahat acentelerine ve sınırlarımızdaki bu yasadışı göçmen krizine dahil olan herkese tüm yaptırımları uygulamak için çerçeveyi genişleteceğiz" dedi.
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