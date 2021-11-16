PKK'ya Eren Kış-4 operasyonu
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komanda Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası)' Operasyonu başlatıldığını duyurdu.
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