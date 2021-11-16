K Vitamini Nelerde Var? K Vitamini Eksikliği
K vitamini diğer vitaminlerin aksine çok fazla önem görmemektedir. Fakat K vitamini eksikliği ortaya çıktığında ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmak çok olasıdır. Bu sebeple bu konuda bilgi sahibi olmak bizleri daha bilinçli hale getirecektir. Peki, K vitamini nelerde var? K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? K vitamini eksikliği tedavisi ve K vitamini hakkında işte merak edilenler…
K vitamini öncelikle kanın pıhtılaşmasını sağlayan önemli bir vitamin çeşididir. Yetişkinlerde çok fazla görülmemesine rağmen k vitamini eksikliği bebeklerde çok sık karşılaşılan bir durumdur. Yeni doğan bebeklerde bağırsakların vitamini yeterince alamamasından dolayı kaynaklanır. K vitamininin iki çeşidi bulunur. K1 adı verilen vitamin bitkisel besinlerden elde edilir. K2 adlı vitamin ise hayvansal besinlerden elde edilir. K vitamini diğer vitaminlere göre çok daha az önemsenir. Fakat kan pıhtılaşmasını sağlaması açısından önemli faydaları K vitamini nelerde var ve k vitamini eksikliği belirtileri için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.
K Vitamini Nedir?
K vitamini vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan önemli bir vitamindir. Özellikle yaraların iyileşmesi konusunda da fayda sağlar. K vitamini nedir? Aynı zamanda K vitamininin kemiklere de olumlu etkileri bulunur. Bu sebeple vücudun ihtiyacı olan önemli vitaminler arasında yer alır.
K Vitamini Eksikliği Belirtileri
K vitamini eksikliği genellikle kan pıhtılaşmasını engelleyerek yaralanan yerin uzun süre kanamasına neden olmaktadır. Aynı zamanda sebepsiz yere oluşan kanamalar k vitamini eksikliği ile ilgili olabilir. K vitamini eksikliği sonucunda vücutta bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu sebeple K vitamini eksikliği belirtileri ortaya çıktığında gerekli tedavinin alınması gerekir. Bunun dışında K vitamini eksikliği belirtileri olarak şu maddeler sıralanabilir;
- Diş eti kanamaları
-Cildin kolayca morarması
-Siyah renkte veya kanlı dışkı
-Tırnak altında kanamaya bağlı gelişen kırmızı noktalar
-Ağız ve burun gibi bölgelerde meydana gelen kanamalar
Ayrıca yeni doğan bebeklerde K vitamini eksikliği tedavi edilmezse daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Ani beyin kanamaları ve ölüme kadar gidebilen bu ciddi sorun için gerekli tedavi ve testler mutlaka uygulanmalıdır. K vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar ise şu şekildedir;
- Safra kesesi rahatsızlıkları
- Böbrekle ilgili hastalıklar
- Karaciğer rahatsızlıkları
K Vitamini Nelerde Var?
K vitamini eksikliği ciddi boyutlarda değilse doğal yöntemlerle bu eksikliğinizi gidermeye yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca yağda çözünen bir vitamin olması nedeniyle zeytinyağı veya tereyağı ile birlikte tüketmek oldukça faydalı olur. K vitamini nelerde var sorusuna birçok besin cevap olabilmektedir. K vitamini hangi meyvelerde var K vitamini nelerde var çoğu kişi tarafından merak edilen konular arasındadır. Bu eksikliği önlemek veya gidermek için işte kullanabileceğiniz besinler;
- Ispanak, brokoli, karnabahar, lahana, maydanoz, kuşkonmaz, kekik, fesleğen, bezelye, domates, kereviz ve benzeri sebzeler
- Et ve et ürünleri, süt ürünleri, yumurta
- Nar, kivi, muz, incir gibi meyveler
- Fındık, ceviz, kaju gibi kuruyemişler
K Vitamini Eksikliği Tedavisi
Çok ciddi boyutlarda olmayan durumlarda K vitamini eksikliği için ilaç tedavisi uygulanır. K vitamini eksikliği ilacı için birçok takviye vitamin ilacı bulunur. Bu durumun kronikleşmesi sonucu bu ilaçlar yaşam boyu da kullanılabilir. Aynı zamanda daha ciddi seviyelerdeki eksiklikler için enjeksiyon yöntemi kullanılır.