

K Vitamini Nedir?



K Vitamini Eksikliği Belirtileri

K Vitamini Nelerde Var?



K Vitamini Eksikliği Tedavisi

K vitamini öncelikle kanın pıhtılaşmasını sağlayan önemli bir vitamin çeşididir. Yetişkinlerde çok fazla görülmemesine rağmenbebeklerde çok sık karşılaşılan bir durumdur. Yeni doğan bebeklerde bağırsakların vitamini yeterince alamamasından dolayı kaynaklanır. K vitamininin iki çeşidi bulunur. K1 adı verilen vitamin bitkisel besinlerden elde edilir. K2 adlı vitamin ise hayvansal besinlerden elde edilir. K vitamini diğer vitaminlere göre çok daha az önemsenir. Fakat kan pıhtılaşmasını sağlaması açısından önemli faydalarıveçin yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.K vitamini vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan önemli bir vitamindir. Özellikle yaraların iyileşmesi konusunda da fayda sağlar.Aynı zamanda K vitamininin kemiklere de olumlu etkileri bulunur. Bu sebeple vücudun ihtiyacı olan önemli vitaminler arasında yer alır.genellikle kan pıhtılaşmasını engelleyerek yaralanan yerin uzun süre kanamasına neden olmaktadır. Aynı zamanda sebepsiz yere oluşan kanamalar k vitamini eksikliği ile ilgili olabilir. K vitamini eksikliği sonucunda vücutta bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu sebeple K vitamini eksikliği belirtileri ortaya çıktığında gerekli tedavinin alınması gerekir. Bunun dışındaolarak şu maddeler sıralanabilir;- Diş eti kanamaları-Cildin kolayca morarması-Siyah renkte veya kanlı dışkı-Tırnak altında kanamaya bağlı gelişen kırmızı noktalar-Ağız ve burun gibi bölgelerde meydana gelen kanamalarAyrıca yeni doğan bebeklerde K vitamini eksikliği tedavi edilmezse daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Ani beyin kanamaları ve ölüme kadar gidebilen bu ciddi sorun için gerekli tedavi ve testler mutlaka uygulanmalıdır.ise şu şekildedir;- Safra kesesi rahatsızlıkları- Böbrekle ilgili hastalıklar- Karaciğer rahatsızlıklarıK vitamini eksikliği ciddi boyutlarda değilse doğal yöntemlerle bu eksikliğinizi gidermeye yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca yağda çözünen bir vitamin olması nedeniyle zeytinyağı veya tereyağı ile birlikte tüketmek oldukça faydalı olur.sorusuna birçok besin cevap olabilmektedir.vitamini nelerde var çoğu kişi tarafından merak edilen konular arasındadır. Bu eksikliği önlemek veya gidermek için işte kullanabileceğiniz besinler;- Ispanak, brokoli, karnabahar, lahana, maydanoz, kuşkonmaz, kekik, fesleğen, bezelye, domates, kereviz ve benzeri sebzeler- Et ve et ürünleri, süt ürünleri, yumurta- Nar, kivi, muz, incir gibi meyveler- Fındık, ceviz, kaju gibi kuruyemişlerÇok ciddi boyutlarda olmayan durumlardaiçin ilaç tedavisi uygulanır.ilacı için birçok takviye vitamin ilacı bulunur. Bu durumun kronikleşmesi sonucu bu ilaçlar yaşam boyu da kullanılabilir. Aynı zamanda daha ciddi seviyelerdeki eksiklikler için enjeksiyon yöntemi kullanılır.