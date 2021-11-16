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Getir, n11.com için Rekabet'e başvurdu

Rekabet Kurumu sitesinde yer alan bilgiye göre Getir, sermaye artırımı yoluyla n11.com'a hissedar olmak üzere kuruma başvuru yaptı.

Ekleme: 16.11.2021 - 15:04 Güncelleme: 16.11.2021 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
Getir, n11.com için Rekabet'e başvurduEvlere sipariş uygulaması Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ-SK Planet Co., Ltd. (n11.com'da) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Online teslimat platformu Getir, geçtiğimiz aylarda alışveriş platformlarından n11'in hisselerini kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlatmıştı.







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