Getir, n11.com için Rekabet'e başvurdu
Rekabet Kurumu sitesinde yer alan bilgiye göre Getir, sermaye artırımı yoluyla n11.com'a hissedar olmak üzere kuruma başvuru yaptı.
Evlere sipariş uygulaması Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ-SK Planet Co., Ltd. (n11.com'da) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu'na başvurdu.
Online teslimat platformu Getir, geçtiğimiz aylarda alışveriş platformlarından n11'in hisselerini kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlatmıştı.
Online teslimat platformu Getir, geçtiğimiz aylarda alışveriş platformlarından n11'in hisselerini kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlatmıştı.