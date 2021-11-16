Başkan Erdoğan'dan gençlere mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde açıklamalarda bulundu. Festivalin ardından kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, "Sahip olduğumuz güçlü temellerin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniğin yardımıyla hep birlikte hayal ettiğimiz ortak geleceğimizi inşa etmek için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencin ilk kez oy kullanacağını belirten Başkan Erdoğan, '2023 şeçimlerinin kilidi şu parti bu parti değil gençlerimizdir.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan festivalin ardından kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.Gençlere seslenen Erdoğan paylaşımında, 'Sahip olduğumuz güçlü temellerin üzerine bilimin, teknolojinin, tekniğin yardımıyla hep birlikte hayal ettiğimiz ortak geleceğimizi inşa etmek için durmaksızın çalışıyoruz.' ifadelerine yer verdi.