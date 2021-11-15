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Yılmaz Özdil: HDP, seçmenini kandırmayan tek partidir

Yılmaz Özdil, konuk olduğu programda HDP'yi Türkiye'deki partilerle kıyaslayarak öve öve bitiremedi.

Yılmaz Özdil: HDP, seçmenini kandırmayan tek partidir
Ekleme: 15.11.2021 - 00:27 Güncelleme: 15.11.2021 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Özdil: HDP, seçmenini kandırmayan tek partidir
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV kanalında Lale Özan Arslan'a konuk oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdil'in, HDP hakkında söylediği sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

'HDP, SEÇMENİNİ KANDIRMAYAN TEK PARTİDİR'

HDP'nin seçmenini kandırmayan tek parti olduğunu söyleyen Özdil, 'HDP açısından benim şöyle bir gözlemim var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP milletvekilleri, parti yöneticileri vatandaşa oy isterken ne dediyse seçildikten sonra birebir onu yapmıştır. Ben görüşlerine katılmam, tekrar söylüyorum. Onlar da biliyor, ben de yazıyorum' dedi.



'KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİNİ DE UYGULAYAN TEK PARTİDİR'

HDP'nin PKK terör örgütü yanlısı görüşleri olduğunu da aktaran Özdil, 'PKK yanlısı görüşleri tabi var, PKK ile ortak paydaları tabi var. PKK'nın siyasi yansıması mıdır? Evet, ama seçmenine yalan söylemez. Ne derse onu yapar. Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir HDP. Hem Türk kavramına hem de Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın, erkek eşitliğini uygulayan tek partidir' ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Özdil: HDP, seçmenini kandırmayan tek partidir
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