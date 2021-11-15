Taraftarlar E-5'te dehşet saçtı

Maltepe 'de Gülsuyuspor - Kartalspor maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı, bıçaklı kavga çıktı. D-100 Karayolu'ndaki trafiğin aksamasına da neden olan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı

Maltepe'de dün oynanan Süper Amatör Lig takımlarından Gülsuyuspor - Kartalspor maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı, bıçaklı kavga çıktı.Maç sırasında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra taşlı, bıçaklı kavgaya dönüştü.Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.;Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesiyle iki grup taraftarları ara sokaklara kaçtı. Öte yandan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan grupları ayırmakta güçlük çektiği görülürken, D-100 Karayolu'na da taşan kavga trafiğin aksamasına neden oldu. Grupların ayrılmasından sonra trafik normale döndü.