Erzurum'da korkutan deprem!

AFAD verilerine göre; Erzurum Askale'de 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 19:45'ye oluşan depremin derinliği 7.00 km olarak kayıtlara geçti..Son dakika gelen habere göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Erzurum Askale'de 3,5 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi..Saat 19:45'ye oluşan depremin derinliği 7.00 km olarak kayıtlara geçti.Erzurum'daki'daki deprem çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.