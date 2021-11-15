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Erzurum'da korkutan deprem!

AFAD verilerine göre; Erzurum Askale'de 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 19:45'ye oluşan depremin derinliği 7.00 km olarak kayıtlara geçti..

Ekleme: 15.11.2021 - 19:56 Güncelleme: 15.11.2021 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da korkutan deprem!
AFAD verilerine göre; Erzurum Askale'de 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 19:45'ye oluşan depremin derinliği 7.00 km olarak kayıtlara geçti..

Son dakika gelen habere göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Erzurum Askale'de 3,5 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi..
Saat 19:45'ye oluşan depremin derinliği 7.00 km olarak kayıtlara geçti.

Erzurum'daki'daki deprem çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.





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