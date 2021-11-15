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Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü’nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 15.11.2021 - 18:00 Güncelleme: 15.11.2021 - 18:36 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum.' ifadelerine yer verdi.



BAKAN KURUM'DAN TEBRİK MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, #KKTC'nin kurtuluş mücadelesinde şehit düşen aziz kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.' dedi.


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