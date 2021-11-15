Bakan Akar'dan kritik görüşme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komitesi Toplantısı dolayısıyla Türkiye’de bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile bir araya geldi. İkili baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Daha sonra iki ülke arasında Askerî Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İş Birliği Mutabakat Muhtırası da imzalandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komitesi Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk mevkidaşını askerî törenle karşıladı.Bakan Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Her iki Bakan daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.Akar ve Gürsed, iki ülke arasında Askerî Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nı da imzaladı.