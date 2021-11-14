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Milli Eğitim Bakanı ilk kez uygulanacak diyerek duyurdu! Sınavlarda yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirterek "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı ilk kez uygulanacak diyerek duyurdu! Sınavlarda yeni dönem
Ekleme: 14.11.2021 - 10:57 Güncelleme: 14.11.2021 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanı ilk kez uygulanacak diyerek duyurdu! Sınavlarda yeni dönem
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi.

Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://odsgm.meb.gov.tr ve https://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

İŞARET DİLİNDE DE SORULAR HAZIRLANACAK

Ehliyet sınavlarında ilk defa animasyonlu soruların yer alacağını duyuran Bakan Özer, 'Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmesi istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak.

İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.
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