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Mehmet Öz ABD'de siyasete giriyor!

ABD'de yaşayan ünlü Türk doktor Mehmet Öz, Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olmaya hazırlanıyor.

Ekleme: 14.11.2021 - 10:24 Güncelleme: 14.11.2021 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Öz ABD'de siyasete giriyor!ABD'de yaşayan ve yaptığı TV programlarıyla tüm dünyada tanınan doktor Mehmet Öz'ün siyasete gireceği iddia edildi.

Son ABD seçimlerinden önce Beyaz Saray'a koronavirüs konusunda danışmanlık yapan ve seçime kısa bir süre kala Donald Trump hakkında çıkan 'sağlık sorunları var' iddialarına karşı Trump'ı programına çıkaran Öz, Trump'ın partisinden aday olacak.

Burası Haftasonu programına bağlanan Habertürk'ün ABD'de yaşayan yazarı Oray Eğin konu haykkında bilgi verdi.

ÇIKAN HABERLERİ YALANLAMADI

Haberin küçük bir yerel gazetede çıkarak büyüdüğünü söyleyen Eğin, yalanlama da gelmediğini söyledi.

Mehmet Öz'ün Pensilvanya senatosunda cumhuriyetçi senatör olmak için bir arama komitesi oluşturduğunu belirten Eğin, 'Arama komitesi deniyor buna. Yani para toplayabilecek miyiz, kamuoyunu yokluyorlar, partiyi yokluyorlar.

'TÜRKİYE'NİN SENATO'DA BİR DOSTU OLACAK'

Mehmet Öz'de Cumhuriyetçi partiden yani Trump'ıın partisinden aday olmak istiyor. Pensilvanya eyaletinden aday olmak istiyor. Bu bizim için birkaç açıdan çok iyi bir şey. Birincisi bizim için çok iyi. Çünkü ABD Senatosu'nda Türkiye'nin hiç dostu yok. Dolayısıyla Öz aday olup da seçilirse, seçilme ihtmali var. Türkiye'nin Senato'da bir dostu olacak.' ifadelerini kullandı.
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