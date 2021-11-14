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İstanbul'da korkutan patlama!

Bağcılar’da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrası evde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

İstanbul'da korkutan patlama!
Ekleme: 14.11.2021 - 10:46 Güncelleme: 14.11.2021 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkutan patlama!
Bağcılar'da bir apartman dairesine henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında sabah erken saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.

Patlamayla birlikte dairede yangın da çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunan 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Patlamada can kaybı yaşanmadı. Patlama ile birlikte binadan caddeye moloz yığınları düştüğü de görüldü.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

İÇERİDE 6 KİŞİ VARDI

Edinilen son dakika bilgisine göre patlama ve ardından meydana gelen yangının yaşandığı binada 6 kişi vardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler öncelikle içeride bulunanları kurtarmak için harekete geçti.

KURTARILDILAR

Zamana karşı verilen yarışta itfaiye öncelikli olmak üzere ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 6 kişi mahsur kaldıkları binadan kurtarıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kontrol altına alınan yangının gerçekleştiği bina ve çevresinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sonrasında bölgede yıkılan, etrafa saçılan inşaat parçaları ve ağaçların kırılan dalları ile yollar adeta savaş alanına döndü.

Söndürme ve kurtarma çalışmalarını bölgede patlama sesini duyan çok sayıda vatandaş bina önüne gelerek meraklı gözlerle takip etti.

An itibarıyla yeni bir bir riskin olmadığı belirtildi.
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