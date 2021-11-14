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İlk kez bir Türk Cumhurbaşkanlığına aday olunca binlerce kişi oy kullanmak için sandığa koştu

Bulgaristan'da bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk kez parti lideri bir Türk aday da mücadele edince, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanmak için sandığa koştu.

Ekleme: 14.11.2021 - 10:32 Güncelleme: 14.11.2021 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
İlk kez bir Türk Cumhurbaşkanlığına aday olunca binlerce kişi oy kullanmak için sandığa koştuBulgaristan'da bugün gerçekleşen seçimlerde ilk kez parti lideri bir Türk aday, Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin adayı olarak mücadele veriyor. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanmaları için Türkiye'de 126 sandık kuruldu.

Edirne'de 75. Yıl ilkokulu'nda kurulan sandıkta oy kullanma işlemleri sabah saat 07.00'de başladı.



Sabahın erken saatlerinde sandığa koşan seçmenler, korona virüs tedbirleri kapsamında oy kullandılar. Çifte vatandaşlık sahibi seçmenler bu akşam saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecekler.



Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı

Edirne'de yaşayan ve oy kullanan çifte vatandaşlık hakkına sahip Ayşe Uyar, 'Zamanında çok çektik, bizleri Türkçe konuşturmadılar. Hakkımızı almak için oyumuzu kullandık. Oy kullanırken o günler gözümde canlandı'dedi.

Bir diğer seçmen Hatice Korkmaz da, akşamdan beri gözüne uyku girmediğini belirterek, sabahın ilk oyunu kullanmaya geldiğini söyledi. Korkmaz, Bulgaristan'daki haklarını istediğini belirtti.



Bir diğer seçmen Erhan Vatansever de, Bulgaristan'da Türk varlığını ispatlamak için oy kullanmaya geldiğini söyledi. Vatansever, 'Bulgaristan zaten bizim ülkemiz, demokratik hakkımızı kullanmaya geldik'dedi.

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için oylarını kullanmaya başladı
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