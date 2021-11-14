Gökçek ailesinin acı kaybı!

Gökçek'in kayınvalidesi 107 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi sosyal medyadan paylaşan Gökçek, arayanlara teşekkür etti.Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayınvalidem, ikinci anam, melek gibi kadın 107 yaşında hakkın rahmetine kavuştu. Mekân'ı cennet olsun. Fatma Anamıza, Peygamberimize (S.A.V) komşu olsun inşallah. Akçakoca bir meleğini, bir iyilik abidesini kaybetti. İffet abidesiydi, gönüllerin sultanıydı. Nur içinde yat" ifadelerini kullandı.