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Ehliyet sınavında yeni dönem!

Milli Eğitim Bakanlığı, gerçek yaşama uygun durumlar için animasyonlu sorular hazırlamayı kararlaştırdı.

Ehliyet sınavında yeni dönem!
Ekleme: 14.11.2021 - 13:33 Güncelleme: 14.11.2021 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Ehliyet sınavında yeni dönem!
Elektronik sınav formatında uygulanan ehliyet sınavlarında bir ilke imza atıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

ANİMASYONLU SORULAR YER ALACAK

Bu kapsamda e-Sınav şeklindeki ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak.” dedi.

ADAYLAR GERÇEK YAŞAMA UYGUN DURUMLARLA KARŞILAŞACAK

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınav uygulamalarında sürekli yenilikler yapılarak sınav geçerliği ve güvenilirliğine katkı sağlanıyor. Bakanlık, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı aldı.

Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak.

DENEME SINAVLARI ERİŞİME AÇILDI

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://odsgm.meb.gov.tr ve https://esinavdeneme.meb.gov.tr uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

İŞİTME ENGELLİ ADAYLARA SINAV DESTEĞİ

Bu yeniliklerle birlikte ayrıca işitme engelli adaylara sınav desteği için de çalışmalar yapılıyor. İşitme engelli adaylar için işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve buna yönelik animasyonlu soruların hazırlığı devam ediyor.

Yeni uygulamanın sınavın geçerliliğine ve güvenirliğine katkı sağlarken, Bakanlıkça gerçekleştirilen diğer sınavlara da yeni bir bakış açısı getireceğini belirten Özer şunları söyledi:

“İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
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