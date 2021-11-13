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Zeytinyağı Nasıl Saklanır?

Zeytinyağını genellikle çoğu insan severek tüketmektedir. Fakat sahip olduğu lezzeti korumak için zeytinyağını uygun koşullar altında da saklamalıyız. Bu sebeple çoğu kişi zeytinyağı nasıl saklanır sorusunu merak eder. Peki, zeytinyağı nasıl saklanır? Zeytinyağı buzdolabına konur mu? Zeytinyağı bozulur mu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.11.2021 - 09:55 Güncelleme: 13.11.2021 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Zeytinyağı Nasıl Saklanır?
Zeytinyağı neredeyse tüm tariflerde kullanılabilen lezzetli bitkisel yağlardandır. Sağlığa olan faydası ve verdiği lezzet zeytinyağının tercih edilmesindeki en büyük etkenlerdendir. Fakat zeytinyağını düzgün saklama koşulları altında tutmamak alacağımız faydanın azalmasına sebep olabilir. Bu sebeple çoğu kişi zeytin yağı nasıl saklanır ve zeytinyağı nerede saklanır sorularına cevap arıyor. Zeytinyağı nasıl muhafaza edilir sorusunun cevabını ve zeytinyağı hakkında daha fazla bilgiye haberimizin detayında ulaşabilirsiniz.


Zeytinyağı Nasıl Saklanır?


Zeytinyağını düzgün bir şekilde saklamamak içindeki faydaları yeterli bir şekilde alamamamıza neden olabilir. Bu sebeple zeytinyağı nasıl saklanır sorusu çoğu kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer alır. Zeytinyağını öncellikle güneş ışığından korumak gerekir. Bu sebeple zeytinyağının durduğu yeri iyi seçmelisiniz. Güneş ışığı almayan bir dolabın içi veya korunaklı bir bölge bu işlem için ideal yerlerdendir. Ayrıca dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta zeytinyağını koyacağınız yerin nemli olmamasıdır. Oda sıcaklığında, güneş görmeyen ve nemsiz bir yer bulduktan sonra ikinci adımımız zeytinyağının konulacağı şişeyi belirlemek olacak. Öncelikle şişenin plastik olmamasına dikkat etmek gerekir. Zeytinyağı koyduğumuz şişenin cam veya seramikten yapılmış olması önemli koşullar arasındadır.




Zeytinyağı Plastik Şişede Saklanır Mı?



Zeytinyağının içinde bulunan klorofil isimli madde güneş ışığını direkt gördüğünde oksitlenerek hem lezzetini hem de faydasını azaltır. Zeytinyağı plastik şişede saklanır mı? Bu sebeple zeytinyağını koyduğumuz şişe büyük önem taşıyor. Zeytinyağı plastik şişede saklanır mı sorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Zeytinyağı plastik şişede saklanmamalıdır. Ayrıca renksiz ve cam şişede saklanması da önerilmez. En iyi tercih renkli veya seramik şişelerde saklamak olacaktır.


Zeytinyağı Bozulur Mu?



Zeytinyağını çoğu kişi bozulmayan bir ürün olarak bilir. Fakat zeytinyağı son kullanma tarihi olan bir üründür. Bu sebeple de çoğu kişi zeytinyağı bozulur mu sorusunu merak eder. Zeytinyağı uygun koşullarda saklandığında uzun süre bozulmaz. Fakat her ürün gibi zeytinyağının da bir ömrü bulunmaktadır. Zeytinyağı ağzı açıldıktan sonra 3 aya kadar dayanabilir. Fakat daha uzun süre kullanmanız tavsiye edilmemektedir.


Zeytinyağı Nerede Saklanır?



Zeytinyağını cam veya seramik şişede saklamanızı söylemiştik. Fakat bu noktada şişenin rengi büyük önem taşır. Zeytinyağı renksiz camlarda saklanmalıdır. Bunun için güneş ışığı geçirmeyen renkli camlar tercih edilebilir.



Zeytinyağı Buzdolabına Konur Mu?



Zeytinyağı kesinlikle buzdolabına koyulmaması gereken ürünlerdendir. Zeytinyağı buzdolabına konur mu? Zeytinyağı buzdolabına konduğunda sıvılığını kaybeder. Ayrıca bu şekilde lezzeti de büyük oranda etkilenir. 5-6 derece de zeytinyağı katı bir hale gelir. Oda sıcaklığında çözülse bile içinde oluşan buharlı su damlacığı olarak içine düşer. Bu da zeytinyağının acı bir tada sahip olmasına sebep olur. Bu sebeple zeytinyağı rutubet bulunmayan bir ortamda 18-20 derece civarında saklanmalıdır. Zeytinyağı bulunduğu yerin kokusunu alır. Bu sebeple kuru ve rutubet bulunmayan bir yer olmasına dikkat edilmelidir.
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